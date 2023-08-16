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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص أرض لإنشاء مركز إسعاف إقليمي بالعريش

رجال الإسعاف بشمال
رجال الإسعاف بشمال سيناء

وافق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،  على تخصيص قطعة أرض بجوار مستشفي العريش العام في مدينة العريش لصالح هيئة الإسعاف المصرية لأنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء علي اعلي مستوي.

جاء ذلك أثناء   استقبال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والوفد المرافق له خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء، في حضور محمود عامر، رئيس مرفق اسعاف شمال سيناء، علي أن مرفق الإسعاف خدمي ومن اهم المرافق في محافظة شمال سيناء.
ووجه المحافظ،  بتغطية كافة القري والتجمعات خاصة البعيدة والنائية بخدمة الإسعاف والاهتمام بمختلف مراكز المحافظة لتقديم خدمة متميزة للمواطن السيناوي.

 

 

10 نقاط اسعاف :


بدوره أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، علي اهتمام الهيئة بمحافظة شمال سيناء وتقديم كافة الخدمات لصالح أبناء سيناء طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، معلنًا عن انشاء 10 نقاط اسعاف جديدة في مختلف مناطق المحافظة.
وأشار رشيد الي تغطية شمال سيناء بالشبكة الموحدة لتفادي انقطاع الشبكات
، مؤكدًا علي التصديق علي تشغيل 4 سيارات نمطية لنقل الموتى الي مختلف المحافظات للتخفيف عن كاهل المواطنين في شمال سيناء.
أضاف رشيد الي أن المركز الإقليمي للإسعاف الذي سيتم انشاءه في شمال سيناء بتكلفة 70 مليون جنيه.
هذا ويقوم رئيس هيئة الإسعاف خلال زيارته لشمال سيناء بتفقد عدد من نقاط الإسعاف والمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية في شمال سيناء بالعريش، بجانب لقاء العاملين بالهيئة.

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استراتيجية جديدة لدمج أبناء شمال سيناء وتغيير نمط الحياة

العريش مركز اسعاف إقليمي أرض

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