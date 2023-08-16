لأصحاب الدايت.. طريقة عمل فطائر شهية بدون دهون

قدّم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير فطاير لاصحاب الدايت.

فطائر الدايت الشهية

المقادير:

*العجينة:

٤ كوب دقيق

٣ ملعقة كبيرة زيت أرز

١ ملعقة كبيرة الخميرة

١ ملعقة كبيرة سكر

٣⁄٤ ملعقة صغيره ملح

زيت رش لمنع الالتصاق سبراي

*الحشوة:

١⁄٢ كيلو لحم مفروم قليل الدهن

٣⁄٤ كوب لبنة, خالية من الدسم

٢ بصل “مفروم”

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

١ ملعقة صغيره بهار

١⁄٤ ملعقة صغيرة قرفة

١⁄٢ ملعقة صغيرة فلفل أحمر

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير :

*الحشوة:

يسكب الزيت في مقلاة و يشوح البصل ثم يرفع عن النار و تضاف اليه اللحمة، اللبنة، البهار، القرفة ، الفلفل و الملح و يخلط المزيج.

واخلطى مكونات العجينة مع كوب و نصف من الماء الفاتر حتى تصبح متماسكة ثم اتركيها جانبا حتى تختمر لمدة 45 دقيقة.

ثم افردى العجينة على سطح أملس مرشوش بالقليل من الدقيق

ثم تقطّع الى دوائر صغيرة.و توضع ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كل دائرة ثم تقرص من الجهات الأربعة.

وضعى الصفيحة في صينية مرشوشة بسبراي الزيت في الفرن , و تخبز لمدة 15 دقيقة أو حتى

اقتراح التقديم:

قدمى فطائر صفيحة الدايت الشهية