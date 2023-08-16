الأمم المتحدة تعلن مشاركتها في قمة بريكس

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة ستشارك في قمة بريكس في جنوب إفريقيا.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال حق، في إفادة صحفية: “نعم، الأمم المتحدة ستكون ممثلة في قمة بريكس في جنوب إفريقيا. ونأمل ان نبلغكم بالتفاصيل ربما مطلع الاسبوع المقبل”.

تعقد قمة مجموعة بريكس الـ15 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا من 22 إلى 24 من شهر أغسطس الجاري، بحضور دولي كبير.

ويشارك في القمة الدول الخمس المكونة للمجموعة وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتناقش القمة توسعة المجموعة بعد ورود طلبات رسمية عديدة من عدد من الدول للانضمام إلى المجموعة، وهي أول قمة منذ جائحة كوفيد 19.