الرئيس الأرجنتيني يقبل الدعوة لحضور قمة بريكس 2023

قبل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز دعوة لحضور قمة البريكس المزمع عقدها في جنوب إفريقيا خلال شهر أغسطس الجاري.

وقالت سفارة الأرجنتين في روسيا، إنه وجهت دعوة إلى الرئيس فرنانديز، وقبل الدعوة وسيأتي إلى جنوب إفريقيا"، وفقا لما أورته وكالة "تاس" الروسية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الرئيس الإيراني سيشارك في قمة بريكس، التي ستعقد في جنوب إفريقيا يومي 22 و 24 أغسطس.

تعقد قمة مجموعة بريكس الـ15 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا من 22 إلى 24 من شهر أغسطس الجاري، بحضور دولي كبير.

ويشارك في القمة الدول الخمس المكونة للمجموعة وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتناقش القمة توسعة المجموعة بعد ورود طلبات رسمية عديدة من عدد من الدول للانضمام إلى المجموعة، وهي أول قمة منذ جائحة كوفيد 19.

ومن المتوقع أن يحضر القمة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لويز لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسيمثل روسيا في هذه القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف، فيما يغيب الرئيس فلاديمير بوتين عن الحضور إلى جنوب أفريقيا ويلقي خطابا متلفزا بسبب أمر اعتقاله الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.