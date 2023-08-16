صوّر زوجته عارية ونشرها بالسوشيال ميديا|محام بالنقض يكشف العقوبات المتوقعة للابتزاز الإلكتروني

السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه

أكد حسن شومان، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات المصري، وتداول المعلومات، لم يفرق بين صفة مرتكب الجريمة سواء قريبا أو غريبا، ولكن تم وضع عقوبات التهديد والابتزاز بالسجن من 6 شهور حتى 15 سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

وقال حسن شرمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن جريمة نشر صور للزوجة جريمة بشعة، وتتم بغرض الابتزاز، وتكون بغرض الإكراه، ومع السوشيال ميديا وتعمقها أصبحت تلك الجريمة تتكرر مئات المرات يوميًا.

الإساءة للسمعة

وتابع المحامي بالنقض، أن نشر الزوج صورًا عارية لزوجته مع كتابة رقم هاتف الزوجة هو تصرف دنئ، وينطبق عليها عقوبات الإساءة للسُمعة والابتزاز، وعقوبتها لن تقل عن 15 سنة سجناً، لمن قام بذلك.