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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اقتحم الشقة واعتدى عليها.. حكاية محاسب مع فتاة المعادي

صدى البلد

"المهنة، محاسب، والتهمة، تحرش والتعدي على فتاة داخل شقتها بمنطقة المعادي، تلك الاتهامات حوتها أوراق القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنايات المعادي".

صدى البلد يرصد في السطور التالية، تفاصيل أوراق القضية التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، التي أصدرت حكمها بمعاقبة محاسب يبلغ من العمر 31 عاما، بالحبس عامًا لاتهامه بالتعدي على فتاة داخل شقتها في منطقة المعادي.

"في يوم الواقعة، كانت المجني عليها تجلس على كرسي متحرك وسط الصالة، وتفكر قليلا في أعمالها اليومية، وفجأة سمعت صوت الباب يطرق، وعندما ذهبت وجدت المتهم يقف على الباب محاولا ممسكا بها والتعدي عليها بطريق القول والفعل على نحو يخدش حيائها".

وبعد لحظات، سمع الأهالي صوت استغاثة هرولوا مسرعين الي مصدر الصوت وقاموا بإمساك المتهم وتسليمة الي قسم شرطة المعادي الذي بدورها اتخذت الإجراءات القانونية وحررت محضر ضد المتهم بالتعدي على فتاة بطريق القول والفعل على نحو يخدش حيائها بأنه لما اختلى بها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه ارتكب في غير علانية أمرا مخلا بالحياء بأن آتى جريمته السابقة، ودخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة محاسب متهم بالتعدي على فتاة في المعادي، بالحبس سنة مع الشغل.

 

جريمة المعادي


وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنايات المعادي، أن المتهم محاسب، 31 عامًا، تعدى على المجني عليها، بطريق القول والفعل على نحو يخدش حيائها بأنه لما اختلى بها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه ارتكب في غير علانية أمرا مخلا بالحياء بأن آتى جريمته السابقة، ودخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محي الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومحمد فارق.
 

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