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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلمانية : استجابة الرئيس للحوار الوطني تضعنا أمام حلول واقعية لمطالب الشعب

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب

ثمّنت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحوار الوطني والتي تضمّنت تقديمه الشكر لكافة المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالته لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها، مؤكدة أن الرئيس متابع جيد لكافة جلسات الحوار الوطني ومخرجاته ويعمل على الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية بما يؤكد علي أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة.

وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم تؤكد أن الرئيس دائمًا حريص علي المصلحة العامة لكافة المواطنين، وجدية الحوار الوطني والرد على كافة المُشككين في جلسات الحوار الوطني وأنه سوف يحقق الهدف المنشود منه.

وأشارت "حبيب" إلي أن إحالة الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني للجهات التشريعية والتنفيذية يعتبر التزاماً واضحاً من الدولة لبحث وتنفيذ مخرجات الحوار ودليلاً قاطعاً على أن القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة تعمل على تلبية كافة مطالب ومقترحات المواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كتب علي صفحته الرسمية علي فيس بوك: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها  إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

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