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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

صدى البلد

أعلن طارق السيد، نجم الزمالك السابق أن النادي الأهلي عرض على أحمد سيد زيزو 67 مليون جنيه لضم اللاعب إلى المارد الأحمر.

وكتب سيد من خلال حسابه على فيس بوك:" انفرااااد - الأهلي عرض على زيزو 67 مليون جنيه ومكالمة طارئة تكشف كل كواليس مستقبل زيزو مع طارق السيد.. ورأي زيزو ووالده في عرض الشباب السعودي ".


وجاء ذلك بعد انتشار أنباء رحيله عن القلعة البيضاء بسبب أزمة مستحقاته المالية.

قدم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مذكرة لمجلس إدارة النادي يطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

وتواجد زيزو داخل نادي الزمالك، بصحبة والده، وعقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور  عضو المجلس، من أجل حل أزمة مستحقاته".

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