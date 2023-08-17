الأمن يعاين شركة بمدينة نصر بعد إصابة 8 أشخاص إثر تسرب غاز

‏أنهي رجال أمن القاهرة معاينة مقر شركة شهيرة للأمن والحراسة ونقل الأموال بمدينة نصر بعد تسرب غاز داخل مقر الشركة ، والذي ادي إلى اصابة ٨ أشخاص باختناق .

تم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم وتماثل ٧ منهم للشفاء وجاري إسعاف الاخير.

‏تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بحدوث تسرب غاز داخل مقر شركة شهيرة للأمن والحراسة ونقل الأموال بمحور شينزو أبي دائرة مدينة نصر أول ، ووجود مصابين.

‏على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة اصابه ٨ أشخاص باختناق نتيجة تسرب الغاز ، وتحرير محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث.