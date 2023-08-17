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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشأن الغرامات.. إعلامي شهير يعلن عن صدمة لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن صدمة لجماهير الزمالك بشأن غرامات النادي في الوقت الحالي .

و كتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه بموقع فيسبوك: بشكل رسمي الزمالك لن يسدد الغرامات في الوقت الحالي و يأجلها لشهر يناير و بالتالي لن يسمح للفريق بقيد لاعبين جدد في الانتقالات الصيفية و سيكتفي باللاعبين المتواجدين فقط في قائمته.

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قبل نادي الشباب السعودي يطلب خلاله ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكان والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس أخطره برفض الأمر وفي نفس الوقت رفض أمير مرتضى المشرف على الكرة رحيل زيزو.

ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة. 

ونفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار.

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