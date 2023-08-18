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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكثر من 34 جثة مقطعة وموضوعة بأكياس بلاسيتيك في المكسيك.. تفاصيل

على طريقة ريا وسكينة
على طريقة ريا وسكينة ..أكثر من 34 جثة مقطعة وموضوعة في بعض أ

في سابقة تعد غريبة من نوعها  قامت  السلطات المكسيكية بالبقاء القبض على 6 أشخاص وذلك من منطقة بوزا ريكا المكسيكية وذلك بعد أن عثرت على  أكثر من 34 جثة مقطعة وتم وضعها في بعض أكياس من البلاسيتيك وذلك بداخل بعض الثلاجات وذلك في غرفتين بمنزل أحدى عصابات المخدرات وذلك على طريقة كلا من السفاحتين الشهيرتين ريا وسكينة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” وقالت المدعية فيرونيكا هيرنانديز إن الشرطة قد اكتشفت بعض الجثث وذلك من خلال بعض تبادل لإطلاق النار مع أحد أفرادها وقد ذكرت بعض التقارير أن السلطات المكسيكية قد قامت باطلاق سراح الكثير من  الأسرى  ممن كانوا ينتظرون الإعدام .

 

رجال الشرطة أكياس من البلاسيتيك السلطات المكسيكية

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