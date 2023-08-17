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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحذير عاجل من الأرصاد| سيول بتلك المناطق.. وهذه التعليمات

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تضرب تلك الأمطار ثلاث مناطق، ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم تلك المناطق.

سقوط أمطار 

سقوط أمطار تصل إلى حد السيول

من المحتمل أن تسقط الأمطار على 3 مناطق تابعة إلى محافظة جنوب سيناء باعتبارها من المناطق الجبلية، التي تشهد ذروة سقوط الأمطار تصل إلى السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتسبب استمرار تساقط الأمطار في انحدار السيول من القمم الجبلية.

وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات إعلامية، أن الأماكن الجبلية تشهد سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، وذلك راجع إلى طبيعتها الجبلية التي تجعلها أكثر عرضة لسقوط الأمطار مقارنة بغيرها، إلى جانب محافظات جنوب الصعيد والطرق المؤدية إلى سلاسل جبال البحر الأحمر، لذا وجب على أهالي هذه المناطق أخذ احتياطاتهم للتعامل الأمثل مع هذه الحالة الجوية عبر اتباع ما يلي:

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نصائح سقوط الأمطار

- القيادة بهدوء تام على الطرق.

- تجنب مقرات السيول، باعتبارها من الأماكن الأكثر نشاطًا لسقوطها. 

- البعد عن الطرق المجاورة لأماكن سقوط السيول قدر الإمكان.

-  لم يؤثر سقوط السيول على الأعمال والأنشطة اليومية للأشخاص.

سبب سقوط الأمطار على تلك المناطق

وقالت “غانم” إن السبب راجع إلى تأثرنا بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض، ومع الطبيعة الجبلية والجغرافية لهذه المناطق، ترتفع الكتلة الهوائية الرطبة في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تطور وتكوّن السحب الرعدية التي تتحول إلى أمطار رعدية.

سقوط الامطار 

وأضافت أن الحالة الجوية لجنوب سيناء، هي سقوط الأمطار منذ أيام، خاصة على مرتفعات سانت كاترين، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار على مدار الـ72 ساعة المقبلة، وتمتد إلى جنوب سلاسل البحر الأحمر، فالسيول تحدث عادة في المناطق الجبلية، فسقوط الأمطار راجع إلى تجمع السيول في القمم الجبلية لسانت كاترين، التي تختلف شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانًا.

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