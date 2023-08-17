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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من عمرو أديب على حفل نجوم التسعينيات بجدة

صدى البلد

علق الاعلامي عمرو أديب عن عن حفل نجوم التسعينان بجدة  عبر حسابة بموقع تويتر.

و كتب عمرو أديب : فيديو رهيب من حفله كاسيت التسعينات . الشباب دول اللى بيهزوا المسرح حافظين ايهاب توفيق لغايه دلوقتى ازاي . ايهاب مكنش مصدق رد الفعل بجد الفن الجميل يعيش كتير . شكرا ابو ناصر على ليله فكرتنا فيها بشبابنا وشكرا لجمهور جده على الاداء المتميز .

 

حرص نجوم حفل التسعينات على عمل بروفات خاصة مع فرقتهم الموسيقية والاتفاق على قائمة الأغاني التى يقدموها.

 

ونشرت الفنانة سيمون صورا من البروفة التى أقاموها هناك بجانب نجوم الحفل وعلى رأسهم مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محي.

 

 

ويشارك أغلب نجوم جيل التسعينات الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى الكابو حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، ومن أبرزهم مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محيي، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، و حققت نجاحا كبيرا في التسعينات وبداية الألفينات، وأغنيات أخرى قدموها خلال فترة انتشار الكاسيت والألبومات الغنائية.

 

الحفل تعرضه قناة "mbc مصر"، ويقدم نجوم الحفل عددا من الفقرات الغنائية، المنفردة والثنائية والجماعية، إذ يتشاركون في الغناء معا في سهرة غنائية استثنائية تجمعهم معا بعد سنوات طويلة، ليستعيد الجمهور العربي معهم نوستالجيا موسيقى التسعينات.

 

وفور الإعلان عن الحفل، بدأ الجمهور العربي يتداول أخباره والبوسترات الخاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر الحفل التريند، قبل إقامته بأيام معدودة، ليثبت حالة الحنين والنوستالجيا التي تتوق الجمهور العربي لذكرياته مع نجوم جيل التسعينات.

 

 

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