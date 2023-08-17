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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد مرشد الجماعة يعاكس فتاة.. قصة انشقاق فيصل ندا عن الإخوان الإرهابية

فيصل ندا
فيصل ندا

يحل اليوم الخميس 17 أغسطس، ذكرى رحيل الكاتب الكبير فيصل ندا، الذي ولد في 7 أبريل عام 1940، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 81 عاما. 

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فيصل ندا الفنى وحياته 

ولد فيصل ندا، بحي عابدين بالقاهرة عام 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، بعدها التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج منها عام 1963 وكان عضوا في فريق التمثيل بالجامعة، إلى جانب كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.

عقب تخرجه التحق فصل ندا بوزارة المالية، إلا أنها لم ترض طموحه وأحلامه والتي بدأها منذ كان بالكلية عبر كتابته لمسرحية قام بالتمثيل فيها مع زملائه بالكلية، بينما كان أول مسلسل تلفزيوني له هو "هارب من الأيام"، والذي تمكن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيوني، ومن خلاله اشتهر العديد من نجوم الفن مثل "عبد الله غيث" قدم أكثر من 80 مسلسلا للتليفزيون المصري ونالت شهرة كبيرة منها "الضحية" ثم و"كسبنا القضية" و"أهلا بالسكان" 

ساهم فيصل ندا، في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية وهجرة الفنانين إلى بيروت وتركيا، وفي عام 1974 عاد مجددا للتأليف المسرحي عبر مسرحية “من أجل حفنة نساء” ومسرحية “المتزوجون” عام 1976، وأتبعها بعدة مسرحيات حتى خاض تجربة التأليف الإذاعي أيضا عندما قدم المسلسل الكوميدي “الناجح يرفع إيده”، من أبرز أعماله أيضاً “قضية سميحة بدران، المغتصبون، الفجالة”.

 

مسرح فيصل ندا 

كان اول مؤلف يطلق اسمه على مسرح حيث اجر من جمعيه هدى شعراوى مسرح خاص ولكن فى عام 1982 وضعت الحكومة يدها على المسرح وخاض حرب شنعاء لمده 17 سنه لكي يسترده وبالفعل كسب القضية وأخذ المسرح وأعاد تأسيسه مره اخرى وقدم مسرحيات كثيره مثل كيمو الفستان الأزرق يحيى الفخراني والمدرسون والدروس الخصوصية لنيللي ومسرحيات كثيره غيرها ولكن أخذته بعد ذلك نقابه المهن التمثيليه وأطلق عليه مسرح النهار.

رفع قضية على سمير غانم وجورج سيدهم بسبب خروجهما عن النص فى مسرحيته “اهلا يا دكنور” وطالب بوقفها عن العرض. 

 

فيصل ندا وانشقاقه عن الإخوان 

كان قال الكاتب والسيناريست فيصل ندا، إنه انضم لجماعة الإخوان قبل مرحلة الثانوية العامة لمدة عام.

وخلال حواره مع برنامج ”رأي عام” عبر قناة TEN الفضائية، أكد ندا أنه كان من أعضاء الجماعة الناشطين.

وأردف فيصل ندا: كنا بنروح المقطم نتدرب على استخدام السلاح، مُضيفًا أنه انفصل عن جماعة الإخوان بعد رؤيته المُرشد يعاكس بنتًا في منطقة السيدة زينب وقاموا بحرق مسرحى. 

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