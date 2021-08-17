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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد عبد الجليل ناعيآ الكاتب الكبير فيصل ندا: وداعًا صاحب القلم الذهبي

فيصل ندا
فيصل ندا

نعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما وفاة الكاتب والسيناريست الكبير فيصل ندا  والذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ81 عامآ.

 

 وذكر عبد الجليل أن الراحل فيصل ندا  كان من أهم والكتاب الذي عرفتهم السينما والدراما المصرية ويعد واحدآ من أهم رموز السيناريو في الوطن العربي، وستظل دائمآ أعماله محفوره في اذهاننا جميعاً. ومن جانبه تقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل، متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.

 

فيصل ندا فى سطور : 

 

 ولد فيصل ندا بالقاهرة عام 1940 ورحل عنا عن عمر يناهز الـ81 عام، قدم خلالها العديد من الأعمال التي أعتبرها النقاد محطات رئيسيه في تاريخ المسرح المصري والعربي، إلى جانب العديد من الأفلام والمسلسلات الكوميدية الخفيفة.

 

 ومن أهم الأعمال التي عرف الجمهور بها فيصل ندا، مسرحية “المتزوجون” ومسرحية “أهل يا دكتور الذي قام ببطولتهما الفنان الراحل سمير غانم، وكذلك قدم له غانم الفيلم الكوميدي “يا رب ولد”. 

 

كما قدم فيصل ندا  العديد من الأعمال البعيدة عن الكوميدية مثل “الحب الحرام، ونساء الليل، وقضية سميحة بدران، والمغتصبون، والوفاء العظيم والأنثى والذئاب".

فيصل ندا لسيناريست الكبير فيصل ندا مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما المسرح المصري الفنان الراحل سمير غانم سمير غانم

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