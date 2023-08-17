محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مواقف ميت العطار وطحلة وبنها العمومي

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات قريتي طحلة وميت العطار،وتفقد أعمال إنشاء دورات مياه خدمة للمترددين على موقف سيارات بنها العمومي.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير موقف سيارات قريتي ميت العطار وطحلة، حيث تم عمل تندات حديدية بطول الموقف ورصف الأرضية ببلاط الإنترلوك وذلك لاستيعاب جميع السيارات الموجودة بالموقف للعمل على تيسير الحركة المرورية والتخفيف على المواطنين والعمل على راحتهم.

كما تفقد المحافظ موقف سيارات بنها العمومي، حيث تم إنشاء عدد 17 دورة مياه للسيدات وعدد 17 دورة مياه للرجال وذلك لخدمة المواطنين المترددين على الموقف، ووجه المحافظ بالحفاظ على دورات المياه والعمل على صيانتها وتخصيص عامل نظافة لها.

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ، والمهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها ، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية .