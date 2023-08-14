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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد حريق مخزن الخانكة ويأمر بإزالته.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة دون خسائر بشرية.

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من جانبه توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لموقع نشوب الحريق حيث تمت  السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات. 
تلقت غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية بلاغا يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة وعلى الفور تم دفع بـ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق. 
ووجه المحافظ بإزالة المخزن المكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة حوالي 1200 متر مخالف دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتكون رسالة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.

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القليوبية قوات الحماية المدنية قرية سرياقوس الخانكة محافظ القليوبية

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