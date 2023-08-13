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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود أمنية لضبط مستريح أوهم المواطنين بامتلاك الأراضي والشقق بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من جهودها لضبط مستريح جديد أوهم المواطنين بامتلاك الأراضي والشقق السكنية بدائرة قسم أول شرطة العبور، وقام ببيع الوهم لضحاياه، لتحقيق ملايين الجنيهات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطار من مأمور قسم اول شرطة العبور يفيد تلقي عدة بلاغات من المواطنين، باستيلاء شخص يدعى "محمد.ا.م.م"، مقيم مدينة العبور، على أموالهم وتقدر بأكثر من 30 مليون جنيه، نظير بيع العقارات والشقق السكنية لهما.
وكشف عدد من الضحايا في شكواهم، وهم سامح أبو وردة ومحمد شحاته بدران ومحمود جبره وغيرهم الكثيرين، أن المتهم ويدعى محمد.ا.م.م، لديه مكتب وهمي لمقابلة الضحايا في الحي الأول أمام نادي العبور الرياضي، أخذ منهم ملايين الجنيهات نظير امتلاك شقق سكنية وعندما طالبوه باستلام وحداتهم اكتشفوا أن المتهم باع لهم الوهم، ولا يوجد لديه أى عقارات أو شقق سكنية.
وما زال يقوم بالنصب وبيع الوهم للمواطنين رغم صدور أحكام قضائية كثيرة ضده حملت أرقام «10038/ 2021» و«2643 / 2021» و«5412 / 2022» و«1792/ 2022» و«2643/ 2022» جنح قسم العبور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية قطاع أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مدير المباحث المباحث الجنائية

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