عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

شهد طريق البر الشرقي بكفر شكر  بالقليوبية  حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع وإصابة 5 من عائلة واحدة من أبناء محافظة الدقهلية، خلال عودتهم على الطريق لمحل إقامتهم بقرية سنتماي مركز ميت غمر، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر شكر وصرحت جهات التحقيق بدفن المتوفيين والاستعلام عن حالة المصاب.


وتبين مصرع  روان ناصر أبو سريع التهامي وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي، فيما أصيب مهاب طاهر أبو سريع التهامي.


تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا ومصاب.


وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 4 شباب وإصابة الخامس، وجرى نقل المصاب للعناية المركزة بمستشفى كفر شكر في حالة حرجة، والجثث للمشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والتي صرحت بدفن جثث الضحايا وطلب التحريات.

القليوبية تصادم سيارة ملاكي حادث تصادم سيارة ملاكي سيارات الإسعاف سيارة ملاكى محافظة الدقهلية محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

وزير التعليم: لا يوجد رسوب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

البدء فى تشغيل 6 مجمعات خدمية بشبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة ..صور

خرجتا لشراء علاج فصدمهما طفل متهور.. تفاصيل وفاة فتاتين بالقليوبية

لحيازة مخدرات وأسلحة .. حبس 3 عاطلين في القليوبية

ندوة لرفع وعي المستثمرين وتعريفهم اشتراطات سلامة الغذاء ببنها

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجديدة بمدينتى بنها وشبرا الخيمة

رئيس طوخ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بالمدينة..صور

ضبط 10 آلاف عبوة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالقليوبية

15 أغسطس.. انطلاق معسكر ريادة الأعمال والتفكير التصميمي بجامعة بنها

ترشيحاتنا

شاهد.. حريق ضخم يلتهم منشأة تخزين في العاصمة الروسية

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بآخر في الشرقية.. تفاصيل

بولندا تتهم روسيا وبيلاروس بزيادة تدفق المهاجرين إلى أراضيها

البحر المتوسط مقبرة المهاجرين.. لماذا تزايدت الوفيات جراء غرق القوارب في 2023؟

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

تجنبوا الشركات غير المرخصة.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

اكتشاف أول علاج له.. كل مالا تعرفه عن اكتئاب مابعد الولادة

يشبه القصور .. شاهد صور لأفخم حمام في العالم تثير الجدل

فيديو

مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ