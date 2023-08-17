حزب الغد: إشادة قبائل مطروح بإنجازات الرئيس ترجمة للطفرة الهائلة في البنية التحتية

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وذلك على هامش زيارته لمدينة السلوم.

وأكد إسماعيل فى بيان صحفى له أن إشادة ممثلو القبائل بإنجازات الرئيس السيسى لم تأتى من فراغ، خاصة فى ظل الطفرة الهائلة التى حققها الرئيس فى مجال البنية التحتية فى كافة المحافظات ومن بيها محافظة مطروح من خلال إنشاء الطرق والكبارى.

وأوضح سكرتير عام حزب الغد أن الرئيس السيسى يؤسس لجمهورية جديدة من خلال قيادته لقاطرة التنمية فى كافة ربوع مصر من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية ، هذا بالإضافة إلى إهتمامه بالبسطاء وظهر ذلك من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة التى تخدم ملايين المصريين فى قرى ونجوع مصر.

وأشار إلى إنجازات الرئيس السيسى منذ توليه رئاسة مصر لا تحصى فى كافة المجالات ، مؤكدا أننا ندعم الرئيس السيسى لاستكمال المشروعات القومية التى تخدم مصر لتحقيق رؤية مصر 2030.