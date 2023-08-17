قرارات وتكليفات جديدة لمديرى البرامج بكليات جامعة بنها الأهلية بالعبور

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور ، عدداً من القرارات الجديدة بالجامعة.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتور حسام الدين عبدالعظيم الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشرى بجامعة بنها الحكومية للقيام بعمل مدير البرامج بكلية الطب البشرى بجامعة بنها الأهلية ، وتكليف الدكتور محمد سعيد الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها الحكومية للقيام بعمل مدير البرامج بكلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية ، وتكليف الدكتورة سامية مصطفى الأستاذ المتفرغ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة للقيام بعمل مدير البرامج بكلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية.



كما شملت القرارات أيضا تكليف الدكتورة دعاء عقل الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة بنها الحكومية للقيام بعمل مدير البرامج بكلية الإقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها الأهلية ، والدكتور أحمد طه الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى بجامعة بنها الحكومية للقيام بعمل مدير البرامج بكلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية.