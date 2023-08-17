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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 20 لجنة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الجيزة

امتحانات - ارشيفية
امتحانات - ارشيفية

تنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، يوم السبت القادم الموافق 19 أغسطس وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023 امتحانات الثانوية العامة ( الدور الثانى ) على مستوى الجمهورية وبمختلف مدارس تعليم الجيزة للعام الدراسى 2022 /2023.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالى عدد المتقدمين بلغ 19212 طالبا وطالبة موزعين على 20 ( عشرون ) لجنة أساسية و 22 ( إثنان وعشرون ) لجنة احتياطية علي مستوى محافظة الجيزة وعدد 17 مركزا لتوزيع الأسئلة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة الدور الثاني  .

وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأضاف"سلومة "، أنه تم تجهيز 40 استراحة للمعلمين والمراقبين ورؤساء اللجان وتم تزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلى مستوى .
كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بالجيزة، لتوفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات .
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة .
وشدد سلومة، على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لادائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.
وكذلك عدم دخول الطلاب داخل اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية مثل الهواتف ،السماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .

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