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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين الاتحاد العربي للشباب والبيئة: لدينا 30 محمية ونخطط للوصول لـ 34

الدكتور ممدوح رشوان
الدكتور ممدوح رشوان

‏قال الدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، إن السياحة البيئية من المفاهيم التي انتشرت حديثا وتعتمد على الطبيعة سواء الشواطئ او الجبال أو الهضاب، ونحن في مصر لدينا تنوع في كل هذه المميزات وهذا النوع من السياحة يجذب السياح على مستوى العالم.

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وأضاف "رشوان"، خلال لقاء له في برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "هبة ماهر"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن هذا النوع من السياحة له تسويق خاص ومصر بها مقومات كبيرة للسياحة البيئية. 

وأكد “لدينا تنوع في كل شيء سواء الشواطئ او الصحاري او الوديان، ولدينا اكثر من 30 محمية ونحن نخطط للوصول إلى 34 محمية”.

ممدوح رشوان السياحة السياحة البيئية شواطئ محمية

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