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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الحوار الوطني نجح في توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات

أحمد صبور، عضو مجلس
أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وإحالة ما يستوجب منها إجراء تعديل تشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية وجديتها في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.

 

وقال "صبور"، إن مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، حملت قدر كبير من التميز والثراء، فقد حظت كافة القضايا التي كانت على طاولة الحوار بحظ وافر من المناقشات، مؤكدا أن الحوار الوطني حقق الغرض منه حيث نجح في صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة وسط توافق غير مسبوق من جميع أطياف المجتمع المصري اتجاهاته الفكرية.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني حقق عدد من المستهدفات على رأسها توحيد الجبهة الداخلية ودفع الجميع للالتفاف خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية حتى تتمكن من عبور التحديات التي تواجهها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلًا عن تعزيز السلم الاجتماعي من خلال تقريب وجهات النظر وخلق مساحات مشتركة بين الجميع بكل اختلافاتهم، بالإضافة إلى إحداث حالة من الزخم السياسي في الشارع المصري وهو ما نعتبره بداية إصلاح سياسي حقيقي كما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وتوقع النائب أحمد صبور، أن يشعر المواطن المصري بنتائج الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة عندما يتم ترجمته إلى قرارات وإجراءات تشريعات على أرض الواقع، حيث سينعكس ذلك على حياة المواطنين، خاصة أن المشاركون في الحوار كانوا شديدي الحرص على مراعاة مصلحة الوطن والمواطن في جميع التوصيات التي تم تقديمها خلال الجلسات الرسمية، مطالبا الحكومة بسرعة التعامل مع هذه التوصيات ترجمتها إلى قرارات وإجراءات في القريب العاجل. 

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