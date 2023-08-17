تمارين رياضية.. أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك|شاهد

شارك أحمد سيد زيزو، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر “زيزو” من الچيم، أثناء تأدية التمارين الرياضية، بعد تردّد أنباء عن احتمالية رحيله من نادي الزمالك، وعروض اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وتلقي أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عرضًا تخطى حاجز الـ 7 ملايين دولار من نادي الشباب السعودي للانتقال له فى ميركاتو الصيف.

وعرض نادي الشباب السعودي على زيزو راتبًا شخصيًا مقابل 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.

وكشفت مصادر مطلعة أن زيزو يمكنه فسخ عقده مع القلعة البيضاء استنادًا إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة قيمتها 12 مليون جنيه، وفقاً لأحد البنود المُبرمة فى عقده.

وشدّدت المصادر على أن نادي الزمالك وعد زيزو بصرف 50% من مستحقاته المتأخرة خلال أسبوع إلا أن اللاعب يمكنه اللجوء إلى بند عدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة لفسخ عقده.