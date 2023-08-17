الاتفاق على نظام عالمي.. ماذا دار بين رئيس بيلاروسيا ووزير الدفاع الصيني؟

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن هناك توافقا تاما بين بيلاروسيا والصين بشأن الرؤية المشتركة للنظام العالمي.

وأوضح لوكاشينكو خلال اجتماع مع وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، اليوم الخميس، أن الأفكار الأساسية التي تشترك فيها الصين وبيلاروسيا فيما يتعلق بالحالة الراهنة للعالم والنظام العالمي الواعد في المستقبل هي في توافق تام ومواءمة، ولقد دأبنا على إظهار ذلك على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

وأضاف لوكاشينكو: "نحن ندعي لعالم متعدد الأقطاب، ونؤيد تأيدا مطلقا لوحدة الأراضي ووحدة الحدود التي تم إنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة".

ووفقا له، فإن بيلاروسيا تؤيد أيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لافتا إلى أن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخراجية الصينية متأصلة أيضًا في قيادتنا.

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن مينسك دعمت دائمًا بكين في جميع مساعيها، كما كان هناك دعم كبير من بيلاروسيا للصين على مدار أكثر من 30 عامًا في جميع مساعيها، لأننا نعتبر سياسات الصين الداخلية والخارجية عادلة تمامًا وتهدف إلى الحل السلمي لأي نزاعات أو صراعات.

وأشار لوكاشينكو إلى أن هناك علاقة ودية قوية بيني وبين الرئيس الصيني شي جين بينج، قائلا: "إنني أحترم صديقي كثيرا. لقد عرفنا بعضنا البعض لفترة طويلة. أرجو منكم التفضل بنقل أحر وأطيب تمنيات الشعب البيلاروسي إليه ولأسرته على كل ما فعلته الصين لـ بيلاروسيا مؤخرا".

بدوره، قام وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، نقل أطيب التمنيات وتحياته الحارة إلى لوكاشينكو نيابة عن رئيس الصين. وقائلا: "اسمحوا لي أن أعبر عن الاحترام المخلص والعميق لمساهمتكم الهامة في ضمان السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن لوكاشينكو قام في وقت مبكر من هذا العام بزيارة دولة إلى الصين، وتوصل خلالها رؤساء الدول إلى اتفاقيات مهمة بشأن تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك في المجال العسكري.

وأضاف وزير الدفاع الصيني: "الغرض من زيارتي إلى بيلاروسيا هو تنفيذ هذه الاتفاقيات الهامة على مستوى رئيس الدولة وزيادة تعزيز التعاون العسكري الثنائي".

ويقوم وزير الدفاع الصيني وعضو مجلس الدولة وجيش التحرير الشعبي الصيني الجنرال لي شانجفو بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى بيلاروسيا لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون العسكري الثنائي.

وتستند العلاقات العسكرية بين البلدين إلى اتفاقية وقعتها وزارتي الدفاع البيلاروسية والصينية في مايو 2010.