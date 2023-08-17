ضبط 4670 كيلو لحوم مستوردة ومقطعات دواجن غير صالحة بالجيزة

قامت أجهزة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة بحملات مكبرة على الأسواق الأحياء، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير المديرية، بالتعاون مع اجهزة المحليات ومباحث التموين.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق، ومحلات عرض وبيع اللحوم المجمدة للتأكد من صلاحيتها.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4670 كيلو مضبوطات منها 480 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و4190 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وتم تحرير 7 محاضر للمخالفين جميعها عرض علي النيابة، وبيانها كالتالي :

- حي الوراق 60 كيلو لحوم مستوردة غير صالحة.

- حي الجيزة 550 كيلو هياكل دواجن غير صالحة.

- حي الطالبية 1400 كيلو لحوم مستوردة وهياكل دواجن غير صالح .

- حي اكتوبر ثان 2000 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات غير صالحة.

- شارع البحر الاعظم -بالجيزة ضبط سيارة محملة 430 كيلو لحوم ضان مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

- حي بولاق الدكرور 50 كيلو لحوم ذبح خارج المجازر بالاضافة الي 180 كيلو لحوم مصنعات غير صالحة.

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