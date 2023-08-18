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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصة حب متجددة..زوجان ألمان يجسدان جمال شواطئ مرسى علم ويشعلان شغف الزوار

صورة موضوعية
صورة موضوعية

لا يعدّ وداع مكان محببًا مهملًا أبدًا، وهذا ما أكده السائحان الألمانيان "ماندي" و"دينس" اللذان عشقا مصر على مدى عشر سنوات. وفي هذه الزيارة، قررا أن يضيئا على جمال شواطئ مرسى علم بطريقة فريدة من نوعها تجمع بين الإبداع والترويج.

عشق الزوجين لمصر ليس مجرد حب سياحي، بل هو روح ينبض بالحياة. فقد اعتادا زيارة مصر مرتين كل عام، ومصر كانت لهما مقصدًا ثابتًا على مدى عشر سنوات. ولكن في هذه الزيارة، كان لها لمسة خاصة، إذ قررا أن يجسدا وداعهما لشواطئ مرسى علم بطريقة تنم عن تفردها.

واستخدم الزوجان عنصر التصوير الفوتوغرافي ليكون شاهدًا على وداعهما. من خلال جلسة تصوير مميزة، ارتدى الزوجان ملابس تحمل عبارة "إيجيبت 2023" وشاركا في صناعة مشهد يعكس مشاعرهما وحبهما لمرسى علم. حفرا الجملة على رمال الشاطئ، واستغلّا الموقع الساحر لإنشاء لحظة تعبيرية تحمل رمزية الحب والشغف بالوجهة.

هذه الصور التي ألتقطت بتفرّد تشع بالبساطة والسعادة، فقد نجحا في توثيق لحظة راحة وترابط بينهما وبين شواطئ مرسى علم. ولم يكتفيا بذلك، بل قررا أن يشاركا هذه اللحظات الجميلة مع أصدقائهما ومتابعيهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


لا يمكن إنكار حب الزوجين "ماندي" و"دينس" لمصر وشواطئها الرائعة. وعندما يمتزج هذا الحب بالإبداع والعاطفة، يُنشأ مشهد ترويجي ملهم يحمل لمساتهما الشخصية. هذه القصة الجميلة تجسد تجاوبهما مع جمال مصر، وتدفع الزوار المحتملين إلى الاستمتاع بأجمل شواطئها. يبقى حب الزوجين لمصر دليلًا على تأثيرها المميز في قلوب الزوار وروح التواصل الإيجابي بين الثقافات.

شواطئ مرسى علم مرسى علم التصوير الفوتوغرافي التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الإجتماعي

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