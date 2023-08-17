الدكتور عادل إمام .. وفاة مؤسس القسطرة وأحد رموز القومي للقلب

رحل عن عالمنا منذ قليل الدكتور عادل إمام استاذ القلب ومؤسس قسطرة القلب وأحد رموز الطب في مصر

الدكتور عادل إمام يعد أحد أهم أعمدة ومؤسسي المعهد القومي للقلب ، وله من الاسهامات العلمية والعملية ما جعلتها أحد أكبر وأشهر أطباء القلب في الشرق الأوسط

وعقب الاعلان عن وفاة الدكتور عادل إمام تحولت صفحات السوشيال ميديا لمحبي الراحل الي دفتر عزاء ولاسيماء شباب الأطباء وأبناء معهد القلب وكل من تعامل مع الراحل

الجمعية المصرية للقلب تعزي عادل إمام

نعت الجمعية المصرية لأمراض القلب الراحل الدكتور عادل إمام في بيان رسمي نصه

فقد المجتمع الطبي عامة، وطب أمراض القلب بصفة خاصة، والجمعية المصرية لأمراض القلب،، ومعهد القلب القومي،، علما من أعلام طب القلب، رائد من رواد تخصص القسطرة القلبية وأحد فرسانها الأوائل،، الأستاذ الدكتور عادل إمام، عميد معهد القلب الأسبق،، وعضو مجلس إدارة الجمعية الأسبق،، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء لعمله ولتلاميذه ولمرضاه.. الرائد الذي تعلمت علي يديه أجيال من أمهر أطباء القلب في مجال القسطرة القلبية التداخلية.

ويتقدم مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض القلب بخالص العزاء والمواساة لأسرة ومحبي وأبناء وتلاميذ الراحل العظيم الدكتور عادل إمام سائلين المولي سبحانه وتعالي أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله قبولا حسنا وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة..

خالص العزاء لأسرة معهد القلب القومي،، ولجميع أعضاء الجمعية المصرية لأمراض القلب في وفاة الراحل الكبير.

من جانبه نعي الدكتور جمال شعبان ، استاذ امراض القلب والعميد السابق للمعهد القومي للقلب رحيل الدكتور عادل امام قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون

يوم حزين لمصر والعالم العربي

ومعهد القلب زعيم قسطرة القلب

في ذمة الله رحم الله اد عادل إمام .

كما نعي الدكتور محمد فوزي السودا رئيس هيئة المستشفيات التعليمية السابق الراحل الدكتور عادل امام قائلا انعي ببالغ الحزن والأسي أيقونه القسطره القلبيه بالهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه واحد مؤسسي المعهد القومى للقلب وركن من أركانه الأساسيه استاذ ومربي الأجيال ا.د عادل أمام الذى توفي الى رحمه الله تعالي اليوم. غفر الله له ورحمه بقدر علمه الذي علمه لجموع الاطباء وماخففه من الالام المرضي. وادعو الله يلهمنا وأسرته وتلاميذه ومرضاه الصبر والسلوان

ونعي المجلس العلمي للوكالة المصرية الراحل في بيان نصه بالنيابة عن المجلس العلمي لزمالة القلب التداخلي ننعي الي رحمة الله الأستاذ الدكتور عادل امام رئيس قسم القسطرة معهد القلب ومؤسس القسطرة القلبية التداخلية بمعهد القلب و المشارك في تأسيس القسطرة القلبية التداخلية و رعايتها وتنشئة المتخصصين فيها في مصر و الشرق الاوسط الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جناته.