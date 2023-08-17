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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصرع 10 أشخاص إثر سقوط طائرة واصطدامها بسيارة ودراجة نارية في ماليزيا

تصادم طائرة
تصادم طائرة

ظهرت مشاهد مرعبة من الأسفلت الأسود والحطام المتناثر عبر الطريق السريع في بلدة المينا في شاه علم ، وهي مدينة مجاورة للعاصمة الماليزية كوالالمبور، بسبب تحطم طائرة على الطريق السريع نتج عنها وفاة 10 أشخاص على الاقل.

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وتزعم التقارير المحلية أن من بين القتلى ثمانية أشخاص على متن الطائرة ، بالإضافة إلى شخص يقود سيارة وآخر على دراجة نارية.

من خلال منصة التواصل الاجتماعي المعروفة الآن باسم X ، كتب أحد الأشخاص الذين شاركوا لقطات للحادث: “تحطمت الطائرة في المينا ، حتى الآن ، تم استخدام دراجات نارية والطائرة”.

كما كتب شخص آخر: 'طائرة صغيرة لم يُعرف نوعها حتى الآن قيل إنها تحطمت في المينا ، شاه علم منذ فترة.

حاليًا ، يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو للحادث على مجموعات WhatsApp ... ادعى البعض أن سائق دراجة نارية مات عندما سقطت عليه [الطائرة].

تشير التقارير المبكرة إلى أن الرحلة كانت من لانكاوي وكانت تقترب من مطار السلطان عبد العزيز شاه في سوبانج.

وقال قائد شرطة سيلانجور كوم داتوك حسين عمر خان 'الطائرة التي أقلعت من لانكاوي تم السماح لها بالهبوط في مطار السلطان عبد العزيز شاه في سوبانج عندما فقدت الاتصال ببرج المراقبة.

وأضاف ان 'الطائرة اصطدمت بالطريق هنا واصطدمت بسيارة ودراجة نارية.

وأضاف: 'بناءً على فحوصاتنا ، كان على متن الطائرة على الأقل اثنان من أفراد الطاقم وستة ركاب. ماتوا جميعًا في مكان الحادث' ، مشيرًا إلى أن الشخصين اللذين لقيا حتفهما على الأرض توفيا عند الاصطدام.

وتابع 'لم نتحقق بعد مما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص داخل السيارة'.

وتشير التقارير إلى أن الطائرة كانت من طراز بيتشكرافت بريمير 1 برقم الذيل N28jV.

وأضاف الرئيس التنفيذي لسلطة الطيران المدني نورازمان محمود: 'كان على متن الطائرة ستة ركاب وطاقمان من طاقم الطائرة ولم يتم تأكيد أحوالهم حتى الآن'. 

طائرة الاسفلت كوالالمبور

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