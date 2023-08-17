الكشف عن الموعد النهائي للهجوم الأوكراني المضاد

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الخميس، إن أوكرانيا بحاجة إلى تحقيق نجاح عسكري قبل نهاية الخريف.

وأوضحت “بيلد”، أن "الجيش الأوكراني لديه حتى نوفمبر لشن هجوم مضاد”، مشيرة إلى أنه بعد هذا التوقيت الشتاء سيأتي وسيكون من الممكن الحديث عن مزيد من الأعمال الهجومية في فبراير فقط.

ولفتت الصحيفة الألمانية الانتباه إلى تكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة، على الرغم من تصريحات كييف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الجيش الأوكراني بدأ في التراجع في اتجاه خاركيف بسبب نجاحات القوات الروسية.

وقال ماكجريجور: "روسيا شنت هجوما في اتجاه خاركيف... علاوة على ذلك، فهم لا يواجهون مقاومة قوية".

وأضاف أن “عدم استعداد واشنطن للدخول في محادثات سلام لحل الأزمة الأوكرانية أجبر موسكو على المضي في الهجوم”.

نظام كييف على شفا كارثة

وأشار إلي أنه “نتيجة لذلك، كان نظام كييف على شفا كارثة، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على مقاومة القوات الروسية على خط المواجهة”.