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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية: انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية دفعة واحدة في أقرب وقت |فيديو

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال جولته التفقدية بمقر الوزارة بالعاصمة

أكد سامح شكري وزير الخارجية إن انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون دفعة واحدة لما للوزارة من طبيعة عمل خاصة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الخميس لمتابعة أعمال انتقال الوزارة  إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاشراق على جاهزية المباني وقاعات الاجتماعات

وقال شكري أن انتقال إدارات الوزارة ستكون دفعة واحدة حتى يستمر التواصل مع  سفارات مصر في الخارج وايضا انتظام العمل.

وأضاف الوزير شكري أن الانتقال الى المبنى الجديد في العاصمة الادارية لن يكون انتقالا ماديا - على مستوى منظومة العمل ذاتها - بل انتقال يعتمد على التحديث والرقمية ويوفر اعلى درجات الامان لطبيعة عمل وزارة الخارجية.

وأردف وزير الخارجية قائلا: عملية الانتقال لوزارة الخارجية سيكون نقلة نوعية في اطار الاعتماد على وسائل حديثة في كل مناحي العمل، مشيرا إلى أنه شهد ما تم من تأثيث من توصيل الشبكات للتواصل والارشيف.

واعرب وزير الخارجية عن تطلعه بان يكون هذا الانتقال ايضا ميسر لكل الخدمات القنصلية التي توفرها الوزارة للمواطنين. 
مثمنا ما يشهده من كفاءة في اداء العاملين من أجل الانتهاء من تجهيز مبنى الوزارة الجديد في اقرب وقت.

الخارجية الخدمات القنصلية العاصمة الإدارية الجديدة سامح شكري وزير الخارجية

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