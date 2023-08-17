وثائق مسربة: روسيا تحرز تقدما نحو إنتاج طائراتها الخاصة بدون طيار

تحرز روسيا تقدمًا مطردًا نحو هدفها المتمثل في إنتاج كميات كبيرة من الطائرات بدون طيار الهجومية الإيرانية التي يمكن أن تقطع أكثر من 1000 ميل وتستهدف المدن الأوكرانية، نقلا عن تقارير رويترز، نقلاً عن صحيفة واشنطن بوست، التي استشهدت بوثائق حول الخطة.

تعمل موسكو على نسختها الخاصة من صاروخ شاهد -136، على الرغم من التأخيرات والعقوبات التي تؤثر على المكونات المطلوبة من الدول الأخرى، وفقًا للوثائق. وحصلت الصحيفة على الوثائق من مصدر قالت إنه شارك في العمل في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة بجمهورية تتارستان لكنه يعارض الغزو الروسي لأوكرانيا.

أقرت إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا لكنها قالت في السابق إنها أرسلت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.ونفت روسيا في السابق استخدام قواتها للطائرات الإيرانية بدون طيار في أوكرانيا، رغم أن الرئيس فلاديمير بوتين دعا إلى زيادة الإنتاج المحلي للطائرات بدون طيار.

في أبريل قالت إن صناعة الطائرات بدون طيار في روسيا قد تصل قيمتها قريباً إلى أكثر من 20 مليار دولار. ولم يتسن الوصول للمسؤولين الروس للتعليق على تقرير الواشنطن بوست.

قال البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الصيف إن روسيا تعمل على ما يبدو على تعميق تعاونها مع إيران وقد تلقت بالفعل مئات الطائرات بدون طيار من طهران، والتي قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول غربية أخرى إنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015.

وفي يونيو قال البيت الأبيض إن إيران تبني طائرات بدون طيار ثم تشحنها عبر بحر قزوين لتستخدمها القوات الروسية ضد أوكرانيا، حيث نقلت عدة مئات من الطائرات بدون طيار منذ أغسطس الماضي.

هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن واشنطن كانت تضغط على إيران لوقف مبيعات الطائرات بدون طيار إلى موسكو.

ومع ذلك، يسلط تقرير واشنطن بوست يوم الخميس الضوء على جهود روسيا لبناء مصنعها الخاص للطائرات بدون طيار في منطقة تتارستان على بعد 800 كيلومتر شرق موسكو، ويهدف إلى تصنيع 6000 طائرة بدون طيار بحلول صيف عام 2025.

وأظهرت الوثائق، التي راجعها باحثون في معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن بناءً على طلب واشنطن بوست، أن المنشأة الروسية متأخرة عن موعدها بحوالي شهر.

أفادت الصحيفة أن المهندسين هناك يحاولون بناء نسختهم من الطائرة الإيرانية بدون طيار على نطاق أوسع وبجودة أعلى، ويسعون أيضًا إلى إضافة قدرات حتى يتمكنوا من شن "هجوم سرب" منسق على هدف.

فرضت واشنطن عقوبات على كل من روسيا وإيران، بما في ذلك تنفيذيون إيرانيون في شركة تصنيع دفاعية بسبب إمدادات طائرات بدون طيار لروسيا، من بين كيانات وأفراد آخرين مرتبطين بالطائرات بدون طيار.