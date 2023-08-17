لأول مرة منذ 60 عاما..الصين تسجل انخفاضا في معدل المواليد

وصل معدل المواليد في عام 2022 إلى ذروة سلبي، حيث بلغ معدل التكاثر الطبيعي 1.09، وهو انخفاض مقارنة بـ 1.15 في عام 2021.

ويعد هذا أيضًا انخفاضا عن الذروة السلبية المسجلة في نفس العام في اليابان عند 1.26، أي أكثر بقليل من 0.8 في كوريا الجنوبية.

ويعتبر هذا الانخفاض السكاني الكبير في الصين هو المرة الأولى منذ ستين عاماً، مع تراجع قياسي في عدد الولادات، بمعدل 6.77 ولادة لكل ألف شخص. حيث بلغ عدد السكان العام الماضي 1.4118 مليار نسمة، في انخفاض بمقدار 850 ألفاً من عام 2021.

وسجلت البلاد 9.56 مليون ولادة و10.41 مليون وفاة عام 2022، بحسب المكتب الوطني الصيني للإحصاء. وتأثرت الاتجاهات السكانية في الصين على مر السنين إلى حد كبير من خلال سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل، والتي أقرت في عام 1979 لإبطاء النمو السكاني.

وقد ألغيت تلك السياسة في عام 2016 وسمح للأزواج بإنجاب طفلين. لكن بعد سبع سنوات من إلغاء سياسة الطفل الواحد، دخلت البلاد ما وصفه أحد المسؤولين بـ "حقبة النمو السكاني السلبي”.