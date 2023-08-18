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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثانية 2023  ، الأكثر بحثًا علي محرك البحث الشهير  "جوجل"، تزامنًا مع بدء اليوم  تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، حيث يسعى أولياء أمور الطلبة والطلاب بالثانوية العامة، المُقبلين على المرحلة الجامعية البحث عن كل ما يخص تنسيق المرحلة الثانية 2023 .

 

الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023


وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 وجاءت كالآتي :

الحد الأدنى للشعبة العلمية 250 درجة بما يعادل 60.8%

الحد الأدنى للشبعة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.

 

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الآدبيه

أقتصاد منزلى العريش
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم
أقتصاد منزلى حلوان
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
آداب المنيا
آداب الوادي الجديد
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه الفيوم
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
آداب انتساب موجه المنيا
آداب انتساب موجه الوادي الجديد
آداب انتساب موجه أسوان
آداب انتساب موجه أسيوط
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه بور سعيد
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه دمياط
آداب انتساب موجه سوهاج
آداب انتساب موجه طنطا
آداب انتساب موجه كفر الشيخ
آداب أسيوط
آداب بني سويف
آداب جنوب الوادي
آداب سوهاج
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
تجارة انتساب موجه الزقازيق
تجارة انتساب موجه السويس
تجارة انتساب موجه العريش
تجارة انتساب موجه المنصورة
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
تجارة انتساب موجه أسوان
تجارة انتساب موجه أسيوط
تجارة انتساب موجه بنها
تجارة انتساب موجه بني سويف
تجارة انتساب موجه بور سعيد
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي
تجارة انتساب موجه دمنهور
تجارة انتساب موجه دمياط
تجارة انتساب موجه سوهاج
تجارة انتساب موجه طنطا
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة انتساب موجه مدينة السادات
تجارة سوهاج
تربية (تعليم ابتدائي) العريش
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح
تربية (طفولة) العريش
تربية (طفولة) الوادي الجديد
تربية (طفولة) أسوان
تربية (طفولة) جنوب الوادي
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
تربية (طفولة) دمنهور
تربية (طفولة) سوهاج
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