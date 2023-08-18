تنسيق الجامعات 2023.. كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، الأكثر بحثًا علي محرك البحث الشهير "جوجل"، تزامنًا مع بدء اليوم تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، حيث يسعى أولياء أمور الطلبة والطلاب بالثانوية العامة، المُقبلين على المرحلة الجامعية البحث عن كل ما يخص تنسيق المرحلة الثانية 2023 .

الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023



وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 وجاءت كالآتي :

الحد الأدنى للشعبة العلمية 250 درجة بما يعادل 60.8%

الحد الأدنى للشبعة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الآدبيه

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آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسيوط

آداب بني سويف

آداب جنوب الوادي

آداب سوهاج

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه السويس

تجارة انتساب موجه العريش

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تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

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تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه دمنهور

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تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

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