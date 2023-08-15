رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023..الكليات المتاحة علمي علوم وأدبي في جميع المحافظات

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم.. يبحث طلاب الثانوية العامة علمي علوم وأدبي، عن الكليات المتاحة في المرحلة التانية للتنسيق علمي علوم 2023 بالمحافظات.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 يبدأ اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم الفني تنسيق المرحلة الثانية 2023 لكليات الأقسام العلمية والأدبية، حيث يترقب طلاب المرحلة الثانية هذه اللحظة، لتسجيل رغباتهم في الكليات.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، وعدد طلاب هذه المرحلة ومواعيد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويرصد موقع صدي البلد تنسيق المرحلة الثانية 2023، والكليات المتاحة لعلمي علوم وأدبي في المحافظات.

الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 :

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول بهذه المرحلة، فقد تقرر قبول الطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعبة الأدبية من خلال هذا الرابط معرفة كافة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الادبية اضغط هنا .

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعب العلمية) من خلال هذا الرابط اضغط هنا



تنسيق المرحلة الثانية 2023، ويمكن للطالب من الدخول هنـــــــــــــــا، للتقديم على تنسيق المرحلة الثانية 2023.