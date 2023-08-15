مكتب الجوائز بجامعة عين شمس يستضيف الحاصلين على مراكز مرموقة

واصل مكتب جوائز جامعة عين شمس، اجتماعاته وعقد اجتماعه الخامس والأربعين للحاصلين على جوائز الجامعة، والذي عقد بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات في 14 أغسطس 2023 تحت إشراف كل من الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، الدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة،

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس لتحقيق التميز والمنافسة، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال شباب الباحثين والعلماء بالجامعة في شتى المجالات ، والاستفادة من الخبرة العملية للحاصلين على الجوائز المرموقة.



استضاف مكتب الجوائز الدكتورة إجلال إسماعيل محرم حلمي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بالجامعة والحاصلة على جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية للعام 2022،

وكذلك استضاف مكتب الجوائز الباحثة هدير محمود عبد الحفيظ جاد المدرس المساعد بقسم الرياضيات بكلية التربية بالجامعة والحاصلة على جائزة الدكتور عبد الشافي عبادة لأحسن رسالة ماجستير في مجال الرياضيات التطبيقية والممنوحة من جمعية الرياضيات المصرية على مستوى الجامعات المصرية للعام 2023. والتى نشرت منها أربعة أبحاث دولية تحت إشراف أساتذتها.



تجدر الإشارة إلى أن د. إجلال لها العديد من الأبحاث العلمية محليا ودوليا بما يقرب من 20 بحثا الى جانب المؤلفات للعديد من الكتب وفصول من كتاب الى جانب الإشراف العلمي على ما يقرب من مائة رسالة ماجستير ودكتوراه والمشاركة فيما يقرب من 26 مؤتمرا محليا وإقليمياء وعالمياـ وقد حصلت سيادتها على العديد من مظاهر التقدير العلمي والقومي بالداخل والخارج وتعتبر سيادتها خبيرا اجتماعا في العديد من قضايا المرأة والأسرة والشباب.

وحصلت هدير (مناصفة) على جائزة أحسن رسالة ماجستير نظرا لأهمية الرسالة من حيث الموضوع والتناول وأهميتها التطبيقية ‏حيث تقدم الرسالة صورة متكاملة لبعض المسائل الديناميكية وذلك من خلال التحليل التوبولوجي لها، وإيجاد الحلول الدورية، وكذلك إيجاد النقاط الحرجة. كما تعتبر مسائل الحركة الإهتزازية من المسائل المهمة واللافتة للنظر في مجال الرياضيات التطبيقية ‏وبخاصة في حركة الأنظمة الميكانيكية التي يدخل في تصميمها البندول المرن، وذلك لما لها من تطبيقات هندسية عديدة مثل المضخات، وحركة واتزان السفن، وتخميد المنشآت التي تتعرض للإهتزازات الأرضية، وحركة الإنسان الآلي وأيضا في مجالات النقل المختلفة.