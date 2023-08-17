إعلان مهم من رئيس بيلاروس بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن المفاوضات بشأن أوكرانيا يجب أن تبدأ دون أي شروط مسبقة.

وكشف لوكاشينكو في مقابلة صحفية: "يجب أن تبدأ المفاوضات بدون شروط مسبقة. هذا أمر كلاسيكي في أي دبلوماسية. يجب أن نجلس على طاولة المفاوضات ونناقش كل شيء: شبه جزيرة القرم وخيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك. يجب مناقشة كل شيء هناك”.

وأضاف: "بالطبع، لن تعيد روسيا شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا. لن يحدث هذا… لكن عليك التحدث عن أي موضوع. أقول لك بالتأكيد: روسيا مستعدة للحديث عن أي موضوع. لكن أوكرانيا بتشجيع من الأمريكيين، لا تريد هذا بعد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال لوكاشينكو، إن الحرب في أوكرانيا كان من الممكن تجنبها، مضيفا أنه “كان من الممكن تجنب الحرب. يمكن إيقافها الآن وكان يمكن تجنبها قبل ذلك”.

وأضاف أنه “على دراية بجميع القضايا المتعلقة بأوكرانيا وروسيا لأنه أجرى اتصالات بين الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأوضح الرئيس البيلاروسي خلال المقابلة، إن بيلاروس يجب أن تشارك في محادثات السلام حول أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو: “نحن نتشارك الحدود مع أوكرانيا ويجب سماع موقفنا. أعتقد أن بيلاروس يجب أن تشارك في عملية التفاوض”.