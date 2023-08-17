توقيع الكشف الطبي على 1325 شخصا بدمياط

واصلت مديرية الصحة بمحافظة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وفى هذا الصدد، صرح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بأنه تم خلال يومي أمس /الأربعاء/ واليوم /الخميس/ تنظيم قافلة بقرية عرب السلايمة بمركز كفر سعد، تردد عليها 1325 شخصا تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 18 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات، بالإضافة إلى إجراء 568 تحليلا معمليا وفحص 21 حالة بالأشعة و 23 حالة أخرى بالسونار.

