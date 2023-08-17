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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حملات اعتقال في إيران قبل الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني

صدى البلد

ذكرت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة اعتقلت على أيدي قوات الأمن في إيران في محافظة جيلان الشمالية يوم الأربعاء.

 

ومع ذلك،  يقول المسؤولون الإيرانيون إن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في جيلان هو 12،  وفقًا لوكالة أنباء تسنيم،  التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. ونقلت عن "مكتب المخابرات في مقاطعة جيلان" قوله إن المعتقلين هم "فريق تنظيمي مكون من 12 عضوا،  له تاريخ في العديد من الأنشطة المناهضة للأمن خلال أعمال الشغب العام الماضي".

 

تقول وكالة حقوق الإنسان الإيرانية إن معظم الاعتقالات تمت بمداهمة منازل النشطاء. بالإضافة إلى الاعتقالات في جيلان،  أبلغت وكالة حقوق الإنسان الإيرانية عن اعتقال واحد على الأقل وربما اثنين آخرين في طهران يوم الأربعاء. وتضيف: إن عائلات هؤلاء المواطنين قلقة للغاية لعدم وجود أنباء عن مصيرهم. 

 

شهدت الأسابيع القليلة الماضية عددًا متزايدًا من الاعتقالات والمداهمات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لبدء حركة "المرأة،  الحياة،  الحرية" في البلاد.

 

بدأت الحركة بوفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في مستشفى بطهران في 16 سبتمبر 2022 بعد أن ألقت شرطة الآداب الحكومية القبض عليها بزعم عدم تغطية شعرها في امتثال كامل لقاعدة الحجاب الإلزامية في الجمهورية الإسلامية. على الرغم من أن الحكومة زعمت أن أميني أصيبت بنوبة قلبية أثناء احتجازها لدى الشرطة،  فمن المعتقد على نطاق واسع أنها توفيت نتيجة للضرب على أيدي الشرطة.

 

مع اقتراب الذكرى الأولى لوفاة أميني،  يتم استدعاء النشطاء وصناع الأفلام والمتظاهرين السابقين في إيران أو اعتقالهم أو استهدافهم بأحكام قضائية صارمة من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات والهيئات القضائية في الجمهورية الإسلامية.

 

قال ناشط إيراني رفض الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية، يشعر بعض الفنانين والمخرجين بالخوف الشديد حتى لمغادرة منازلهم هذه الأيام. تمت مداهمة بعض الاستوديوهات وتم اعتقال أشخاص كانوا هناك.

 

في واحدة من أحدث الهجمات على صانعي الأفلام،  حكم النظام هذا الشهر على المخرج الإيراني البارز سعيد الرستايي بالسجن ستة أشهر بتهمة "نشاط دعائي مناهض للنظام".

 

سافر الرستايي إلى مهرجان كان السينمائي في فرنسا العام الماضي لعرض فيلمه الأخير "إخوة ليلى"،  الذي يصور كفاح عائلة لتغطية نفقاتها وسط العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على إيران. ويتضمن الفيلم مشاهد احتجاجات في الشوارع،  وقوات الأمن في مواجهة متظاهرين احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية.

 

خاطبت دار السينما الإيرانية،  المنظمة المهنية لصانعي الأفلام الإيرانيين،  القضاء في الجمهورية الإسلامية في بيان الأربعاء،  قائلة إن مثل هذه الأحكام "مذلة". يستخدم العديد من الأشخاص أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم بشأن الحملة الحكومية على ما يبدو قبل ذكرى وفاة أميني.

 

نشر أحد الأشخاص على موقع X،  "أصبحت موجة الاعتقالات غريبة جدًا؛ الأمر يشبه،  إذا كنت تريد مغادرة البلاد،  يعتقلونك. إذا أردت الدخول،  يعتقلونك. تتحدث عن حياتك اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي،  يعتقلونك. التقط صورة،  يعتقلونك. اكتب منشور، يعتقلونك. اصنع فيلما بإذنهم،  لا يكفي،  يعتقلونك. تمشي في الشارع؟ لا ينبغي عليك،  يعتقلونك". 

ايران اعتقالات حقوق إنسان

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