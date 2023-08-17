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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: دعم كامل من الرئيس السيسي للحوار الوطني.. فيديو

جمال الكشكي
جمال الكشكي

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك دعم كامل من الرئيس السيسي للحوار الوطني منذ إطلاق المبادرة في حفل إفطار الأسرة المصرية 2022.

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وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”٫ المُذاع عبر فضائية “الأولى”: “هذا الدعم يؤكد حرصه الشديد على تحقيق مسار إصلاح سياسي حقيقي”، لافتا إلى استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني تؤكد أن الرئيس يضع المواطن أولوية قصوى في فلسفته واستراتيجيته في إدارة البلاد.

 

وأضاف: “الرئيس السيسي يدعم الحوار الوطني دعما كاملا، والقيادة السياسية تفتح يداها لكل الألوان السياسية الوطنية للمشاركة في صناعة القرار وخلق مساحات مشتركة تقودنا نحو الجمهورية الجديدة”.
 

جمال الكشكي

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