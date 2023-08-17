زيلينسكي يعلن تسلم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي جديدة من ألمانيا.. تفاصيل

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف تسلمت منظومتي دفاع جوي من طراز "IRIS-T" من ألمانيا.

ومنذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كانت ألمانيا الداعم العسكري الأكبر إلي جانب أمريكا لأوكرانيا، حيث قدمت برلين لكييف دعمًا عسكريًا بقيمة 5.4 مليار يورو لعام 2023.

ومن بين الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل ألمانيا:30 دبابة ليوبارد، و20 مركبة قتالية مشاة ماردر، و4 أنظمة دفاع جوي إيريس-ت-إس-إل-إم.

ومن جانبه قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بستوريوس، إن بلاده ستقدم كل المساعدة التي يمكنها تقديمها لأوكرانيا طالما استمرت الحرب بين كييف وموسكو.

وقد زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي برلين في مايو من هذا العام، وحصل على جائزة شارلمان البارزة نيابة عن الشعب الأوكراني.