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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. ابراهيم جلال لاعب انبي في صفوف الداخلية

صدى البلد

نجح  مسئولو نادي الداخلية في إتمام التعاقد مع المهاجم إبراهيم جلال لاعب نادي إنبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.


ووقع إبراهيم جلال علي عقود إنضمامه لصفوف نادي الداخلية لمدة موسمين في حضور اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام علي فريق الكرة.


وسبق للداخلية التعاقد مع العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد وهم أنس شندي لاعب منتخب السويس ،وأحمد سيد غريب مهاجم الأهلي   وأحمد عبدالعزيز الظهير الأيسر لفريق سموحة، ومحمد أشرف لاعب الزمالك مواليد 2006 ،ومصطفى معوض لاعب بتروجت ومحمود حسونة لاعب النصر وباسم مدحت من الجونة.

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