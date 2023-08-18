سفينتان حربيتان روسيتان تحبطان هجوما قرب شبه جزيرة القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينتين حربيتين روسيتين أحبطتا هجوماً أوكرانياً بقارب مسير قرب شبه جزيرة القرم، أمس الخميس.

وأوضح الجيش أن سفينتي الدورية بتليفي وفاسيلي بيكوف أطلقتا النار على القارب ودمرتاه.

وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، في الساعة 22:55، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود في الجزء الجنوب الغربي من البحر الأسود، على بعد 237 كم جنوب غرب سيفاستوبول، بواسطة زورق مسير".

وتعرضت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا العام 2014 لسلسلة هجمات خلال النزاع، وتكثفت الضربات في الأسابيع الأخيرة.

وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إنها أسقطت مسيّرة فوق البحر قرب سيفاستوبول التي تضم مقر أسطول البحر الأسود الروسي.