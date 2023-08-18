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أخبار البلد

عباس شراقي يوضح....

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

صدى البلد

تحت عنوان “المليار الثاني عشر من التخزين الرابع والسد العالي سوف يظل شامخا”، شارك الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه في جامعة القاهرة، منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

التخزين الرابع لسد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي إن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 614 مترا فوق سطح البحر بعد تخزين نحو 12 مليار م3 منذ 14 يوليو الماضي؛ ليصبح إجمالي التخزين الرابع نحو 29 مليار م3، ومن المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى النصف الأول من سبتمبر طبقاً لارتفاع الممر الأوسط الذي يتراوح بين 621 - 625 م، وكمية تخزين بين 20- 24 مليار م3، وفق صور الأقمار الصناعية.

وأضاف الدكتور عباس شراقي أن معدل الأمطار حول معدله الطبيعي داخل حوضي النيل الأزرق والسوباط فى إثيوبيا وأقل من المتوسط في حوض نهر عطبرة ومعظم السودان، عدا وسط وشمال دارفور أعلى من المتوسط قليلاً طبقا لتنبؤات IGAD للفترة من أغسطس إلى أكتوبر.

مخزون السد العالي سوف ينخفض خلال الأشهر المقبلة 

وتابع الدكتور عباس شراقي أنه "صحيح سوف ينخفض مخزون السد العالي خلال الأشهر المقبلة بمقدار يعادل كمية التخزين الرابع، إلا أنه سوف يستقبل خلال العام المائي 2023 - 2024 حوالي 50% على الأقل من هذا التخزين (حوالي 10 - 15 مليار م3) من خلال فتحتي التصريف ومن تشغيل أى توربينات.

 السد العالي يظل دائماً حصن الأمن المائي لمصر

وأكد الدكتور عباس شراقي أن السد العالي يظل دائماً حصن الأمن المائي لمصر، وليس صحيحاً أنه سوف يخرج عن الخدمة في نهاية 2024 كما يروج البعض، وإن شاء الله لن يحدث ذلك أبداً لأسباب جيولوجية في جميع دول المنابع حتى وإن اكتمل سد النهضة، هذا ليس تهويناً لكنها الحقيقة العلمية المقترنة بالتمسك القوي بالحقوق المصرية طبقا للاتفاقيات والأعراف الدولية.

فضل السد العالي

وأكد الدكتور عباس شراقي، في تصريحات سابقة، “ذكرت مراراً وتكراراً حتى قبل الإعلان عن سد النهضة 2011، أنه لن يعطش مواطن مصري أو يتوقف قيراط واحد عن الزراعة في مصر بسبب نقص المياه في ظل وجود السد العالي”، وأن الدولة استطاعت منع وصول أضرار التخزينات الإثيوبية السابقة والحالية إلى المواطن مباشرة.

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