"من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين"، هكذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه، وبين رسولنا الكريم فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.

وأوضح خلاله حديثه الشريف أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تكن نورًا ساطعًا من أسفل قدم المؤمن حتى يبلغ عنان السماء، يوم القيامة، كما تغفر له ما بين الجمعتين من الذنوب التي اقترفها طوال الأسبوع الذي مضى من عمره حتى يوم الجمعة الذي قرأ فيه سورة الكهف.

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ويبدأ وقت قراءة سورة الكهف من ليلة الجمعة، حيث يبدأ وقتها من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي بغروب شمس يوم الجمعة، وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه يستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم أو ليلة الجمعة، كما تجوز قراءتها سرًا أو جهرًا.

"اللهم اجعلها لنا حصنًا متينًا وأكفنا بها من شر جميع مخلوقاتك وكيدهم"، هذا الدعاء الذي يُقال عقب الانتهاء من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها، كما يمكن للمؤمن أن يدعو بما يشاء بعد قراءتها لعل الله يستجاب بإذن الله تعالى.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وننشر لكم في سطورنا التالية بعض فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها:"أولاً هي نور يهدي المسلم الذي يقرؤها، ويعفيه من فعل المعاصي، ثانيًا ترشد المسلم إلى طريق الخير وتبعده عن الشر، ثالثًا تلاوة عشر آيات من سورة الكهف تعفي المسلم من فتنة المسيح الدجال، رابعًا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، تغفر للمسلم ما بين الجمعتين، خامسًا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تضئ المسلم يوم القيامة"، والله أعلى وأعلم.