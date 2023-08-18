أفضل دعاء يوم الجمعة للأم المتوفية .. احرص عليه طوال اليوم

أفضل دعاء يوم الجمعة للأم المتوفية .. لا يوجد على وجه الأرض أنقى وأحن من الأم على أبنائها، فإذا ما توفت، توفى معها كل شيء، وأفضل ما نقدمه لها بعد وفاتها هو الدعاء في كل وقت ويجب اختيار أوقات استجابة الدعاء ، والتصدق على روحها ولو بالقليل إذا كان ليس لديك متسع من المال ، وأفضل دعاء يوم الجمعة للأم المتوفية يكون في السجود أو بين الأذان والإقامة أو قبل غروب شمس يوم الجمعة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوقيت ، ويمكنك الاجتهاد والدعاء لها بما تشاء .



أفضل دعاء يوم الجمعة للأم المتوفية

1- « اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هو أهله، وأجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم أنظر إليها نظرة رضا فإن من تنظر إليه نظرة رضا لاتعذبه أبدا».

2- اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم إن كانت محسنة فزد من حسناتها ، وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيئاتها» .

3- « اللهم إنها أمتك، خرجت من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائها فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

4- « اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها، وأن تثبتها عند السؤال، اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين».

5- « اللهم يمن كتابها، ويسر حسابها، وثقل بالحسنات ميزانها، وثبتها على الصراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، اللهم أمنها من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنة مطمئنة، ولقنها حجتها.

٦- اللهم اجعلها في بطن القبر مطمئنة، وعند قيام الأشهاد آمنة، وبجود رضوانك واثقا، وإلى أعلى درجاتك سابقا».

أفضل دعاء للأم مستجاب

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلك العظيم وجودك الواسع ما تشرح به صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأنس بك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذكرك، وبارك لها في عمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك، وأعنها في حلها وترحالها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرها مع العافية في صحتها ودينها واجعل اللهم آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلها منازل الشهداء والصدقين في قبرها، ومد لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جواب الملكين، وثبتها عند النزول في لحدها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلغها إياها، وأسبغ عليها من سترك يا ستار، فلا تهتك لها سترا، ولا تفضح لها أمرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تشمت بها عدو، ولا تجعلها أضحوكة لأحد، وثبت عليها عقلها ودينها وإيمانها. اللهم بما استغاثك به أهل بدر فأغثتهم وأجبتهم فأغثنا وأجبنا يا رب العالمين، اللهم اجعل مستقر أمي في الجنان فهي المنزلة التي تطفئ من قلوبنا نار فراقها بالدنيا، وهي العزاء والسلوى التي نتصبر بها حتى نلقاها عند حوض الحبيب نشرب معها شربة الكوثر من يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم.

دعاء يوم الجمعة لشفاء الأم مستجاب

دعاء شفاء الام مستجاب مكتوب بعد صلاة المغرب، منه: أذهب البأس رب الناس واشف أمي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أمي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيها، ومن دعاء شفاء الام مستجاب مكتوب بعد صلاة المغرب أيضا:

-اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب.

-اللهم اشف أمي شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يرام واحفظها بعزك الذي لا يضام، واكلأها في الليل وفي النهار، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها.

-يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين.

-اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم لا تجعل لها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك.

-اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم ارزق أمي فوق عمرها عمرا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

-اللهم أقر عيني أمي بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، نسأل الله العفو والعافية لأمهاتنا وأمهات المسلمين.

-اللهم اشف أمي شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينيك التي لا تنام.