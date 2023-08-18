رسالة لترامب تورط سيدة بالسجن لمدة 22 عاما.. تفاصيل

امرأة كندية تم سجنها في الولايات المتحدة لمدة 22 عامًا بتهمة إرسال رسائل مليئة بسم الريسين، بما في ذلك رسائل إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أقرت باسكال فيرييه (56 عامًا) بذنبها في تهم تتعلق بحيازة أسلحة بيولوجية، وتم الحكم عليها في يناير الماضي.

ترجع الواقعة حين تم ضبط المظروف المميت الموجه إلى ترامب في سبتمبر 2020، وتم تفتيشه قبل تسليمه إلى البيت الأبيض. واعترفت فيريير أمام المحكمة بأنها تأسف لفشل خطتها وأنها غير قادرة على إيقاف ترامب.

في خطابها أمام المحكمة، وصفت نفسها بأنها ناشطة وليست إرهابية، وأعربت عن رغبتها في إيجاد وسائل سلمية لتحقيق أهدافها.

وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم اكتشاف بصمات أصابع فيريير على الرسالة الموجهة إلى ترامب، التي حثته على الانسحاب من سباق الرئاسة.

وفقًا لوثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي، كتبت في الرسالة: "لقد وجدت لك اسمًا جديدًا: 'المهرج القبيح'".

صدر حكم من قاضي المقاطعة دابني فريدريش بسجن فيريير لمدة 262 شهرًا، ما يعادل 22 عامًا تقريبًا. سيتم ترحيلها من الولايات المتحدة بعد قضاء عقوبتها، وستكون تحت إشراف مدى الحياة إذا عادت.

قالت القاضية فريدريش لفيريير إن أفعالها كانت بغرض القتل، وتسبب ضررًا لها وتضر بالمجتمع وتهدد الضحايا المحتملين، كما اعترفت فيريير بإرسال رسائل مشابهة ملوثة إلى ثمانية من مسؤولي إنفاذ القانون في تكساس.

تم القبض على فيريير ، التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية، وهي تعبر الحدود إلى بوفالو ، نيويورك في سبتمبر 2020. كانت تحمل مسدسًا وسكينًا وطلقات ذخيرة.

اعترفت لاحقًا بصنع مادة الريسين - وهي سم مصنوع من النفايات المتبقية من معالجة حبوب الخروع، في منزلها في كيبيك ، ووضعها في مظروف مع الرسالة.

لا يوجد علاج معروف للريسين. اعتمادًا على الجرعة ، يمكن أن يتسبب في الوفاة في غضون 36 إلى 72 ساعة ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.