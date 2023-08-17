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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم يوجه رسالة لزوجته في أحدث ظهور

خالد سليم
خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم صورا  له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
 

وظهر خالد سليم برفقة زوجته في صوره رومانسية يخطفان الأنظار مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معاه عبر التعليقات .

صدرت أحدث الأغنيات المنفردة للنجم المصري خالد سليم بعنوان "في طريق الهوى" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

بقالب غنائي طربي - رومنسي جاءت أغنية "في طريق الهوى"، حيث عاد خالد سليم بأغنيته الجديدة إلى الزمن الفن الجميل من حيث الجُمل اللحنية والأداء الطربي الذي قدمه بإحساس.
 

أغنية "في طريق الهوى" من كلمات إيهاب عبد العظيم والحان وتوزيع نيس وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

أغنيته الجديدة ايهاب عبد العظيم الفنان خالد سليم رفقة زوجته رومانسية

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