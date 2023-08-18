سفن روسية وصينية تنفذ دوريات مشتركة في المحيط الهادي

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن سفناً من البحرية الروسية والصينية تنفذ دوريات مشتركة في المحيط الهادي وتجري تدريبات بحرية في بحر الصين الشرقي.

وأضافت الوزارة في بيان لها على تيليجرام: "مفرزة من السفن من البحرية الروسية وأسطول جيش التحرير الشعبي الصيني تعمل حالياً في مياه بحر الصين الشرقي وتحركت لمسافة تزيد عن 6400 ميل بحري منذ بدء الدوريات" حسبما نقلت رويترز.

كانت قد أفادت وكالة "رويترز"، بسماع دوي انفجار قوي قرب حي للأعمال في العاصمة الروسية موسكو على بعد بضعة كيلومترات من مقر الكرملين، دون أن يتضح سبب الانفجار حتى الآن.

يأتي هذا فيما قال رئيس بلدية موسكو، الجمعة على قناته على تطبيق تيليجرام، إن نظم الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة الروسية.